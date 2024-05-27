اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني في الدقهلية

أعلن أشرف الغرباوي، مدير عام إدارة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني، وإتاحتها للطلاب داخل المدارس من خلال الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني بالدقهلية

وأشاد «الغرباوي» بمجهود العاملين في الإدارة التعليمية والتربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أثناء فترة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة مدراء المدارس، الموجهين، رؤساء الكنترول والعاملين بها، رؤساء اللجان، ملاحظين، مصححين، موجهين مقيمين، عمال وعاملات اللجان.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب التوجه إلى المدرسة التابع لها كل طالب من أجل الحصول علي نتيجة الامتحانات الخاصة به، مشيرا إلى اعتماد نتيجة الصف الثاني الثانوي.

نتيجة صفوف النقل الابتدائي والإعدادية بالدقهلية

وأكدت مختلف الإدارات التعليمية بالقليوبية إتاحة النتيجة للطلاب داخل كل مدرسة من أجل الحصول عليها.

وكانت الإدارات أعلنت نتيجة الصفوف النقل الابتدائي على مدار الأيام الماضية، وكذلك صفوف النقل الإعدادية في محافظة الدقهلية، ليتم اليوم اعتماد نتيجة الصفوف النقل في المرحلة الثانوية.