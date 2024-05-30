تطبيق يحمي النساء من الخطر أثناء ركوب سيارات النقل الذكي.. أنتِ في أمان

فكّرت سلمى على، فى تطبيق المناهج الدراسية عمليا، لخدمة الفتيات والسيدات، ومساعدتهن فى التغلب على مشكلاتهن، لا سيما لتعرّض بعض الفتيات للتحرّش عند ركوبهن سيارات التطبيقات، لذا أطلقت تطبيق «Woman safety».

تطبيق سلمى لحماية السيدات

تدرس «سلمى» بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية، وفكرت فى حماية الفتيات والسيدات من الخطف، أو التعرّض للتحرش، عند الركوب مع سائقى تطبيقات السيارات، من خلال تدشين تطبيق «Woman safety»، وتحكى لـ«الوطن» عن فكرتها: «فى الفترة الأخيرة سمعت عن كام حادثة، بسبب تطبيقات السيارات، فقرّرت أستخدم دراستى فى إنى أساعد ولو بشكل بسيط».

يتم تفعيل التطبيق بطريقة سهلة عن طريق إدخال السيدة أو الفتاة، رقم هاتف أحد أقاربها سواء الأب، الأم، الزوج، أحد الأشقاء، أو غير ذلك، ثم تضغط على كلمة start، وبذلك يعمل التطبيق على الهاتف: «لما البنت تحس بأى خطر هتهز الموبايل جامد، وبشكل تلقائى الأبليكيشن هيبعت رسالة بأنها فى مشكلة أو خطر، وهيرسل اللوكيشن بتاعها».

تطبيق سلمى قريبًا على «جوجل بلاى»

تعمل «سلمى» على تحميل التطبيق بـ«جوجل بلاى»، حتى تتمكن أى فتاة من تحميله على الهاتف الخاص بها، ويدعمها فى ذلك دكاترة الجامعة، خاصة أن التطبيق تابع لأحد مشروعات مادة mobile application: «باظبط حاجة بسيطة فى الأكواد، وباشكر الدكتور بدوى والدكتورة عفاف، لأنهم بيساعدونى دايماً».

لاقت «سلمى» تعليقات إيجابية على فكرتها، التى تسعى لحماية الفتيات والسيدات من الخطر، وتسعى لإيجاد طرق أكثر أمانا وفاعلية: «أصحابى البنات مبسوطين بيه جداً».