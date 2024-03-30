مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19.. أمير كرارة ينقذ ميرنا جميل من الخطف

تطورت أحداث الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين، الذي يتورط في العديد من الأزمات منذ الحلقة الأولى في أحداث العمل بسبب والده الحاج محمود الرفاعي.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19

شهدت الحلقة 19 من مسلسل بيت الرفاعي تخطيط ياسين لإنقاذ سامية التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، والتي خطفها فاروق ابن عمه ويجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

واستعان دكتور ياسين بالرجل الذي يساعده في البحث عن الخادمة نسمة التي ستثبت براءته من قتل والده الحاج محمود الرفاعي، الذي جسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، وبالفعل أرسل رجاله لفيلا فاروق وتمكن ياسين من إنقاذ سامية حلويات ولكنها أصيبت بطلق ناري في ذراعها.

وتمكن دكتور ياسين من نقلها إلى منزله وعلاجها، وأخبرها أنها أصبحت أغلى شخص فى حياته ولا ينسي وقفتها بجواره.