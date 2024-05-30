أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة المنوفية الترم الثاني 2024 في كافة الإدارات التعليمية بالمراكز، حيث توافد أولياء الأمور والطلاب على المدارس للحصول على النتيجة.

نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة المنوفية الترم الثاني 2024

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الصف الثاني الثانوي محافظة المنوفية الترم الثاني 2024 ظهرت في المدارس الآن، ومتاحة لجميع الطلاب، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة النهائية خلال الأيام الماضية، مع مراعاة الدقة وتوزيع الدرجات بكل عدل وشفافية لإعطاء الطلاب النتيجة الصحيحة لهم .

الحصول على النتيجة من خلال المدرسة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي من خلال الذهاب إلى المدرسة والحصول عليها بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن هذا العام من المراحل الدراسية الهامة للطلاب للانتقال إلى المرحلة النهائية من الثانوية العامة .