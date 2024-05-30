«تعليم القاهرة»: 470 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية

أعلن أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن هناك 470 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن إدارة القاهرة الجديدة حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35 %، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29%، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.23%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتقدم وكيل تعليم القاهرة، في بيان بخالص التهاني الطلبة الأوائل والشكر لأولياء أمورهم ومعلميهم وإداراتهم على مجهودهم مع أبنائهم، مطالبا الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية المقبلة من أعمارهم، إذ أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

إعلان النتيجة على بوابة محافظة القاهرة غدا

وأوضح وكيل أول الوزارة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

وكان اللواء خالد عبد العال اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190 ألفا و260 طالبا وطالبة، حضر منهم 185 ألفا و545 طالبا وطالبة ونجح 157 ألفا و336 طالبا.