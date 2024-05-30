محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024، بنسبة نجاح 84.7 %.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان نحو 190 ألفا و260 طالبا، حضر منهم 185 ألفا و545 طالبا.

اعتماد نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3%.

المركز الأول على مستوى المحافظة

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35%، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29%، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg، بإدخال رقم الجلوس.