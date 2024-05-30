قيادي بـ«مستقبل وطن»: مشاركة الرئيس في منتدى الصين يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

قال طارق الديب، قيادي بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى العربي الصيني لمناقشة أوجه تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، يعكس عمق العلاقة بين البلدين.

الحرب في غزة

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن مصر تلعب دورا كبيرا نحو دعم الاستقرار، ونشر السلام في العالم، والرئيس السيسي يتبنى عددا من القضايا الدولية، والمباحثات تلقى الضوء على القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية، وأن ما يجرى من صراع سينقل الصراع للمنطقة بالكامل.

العلاقات المصرية الصينية

وأشار إلى أن المناقشات تستهدف توفير المزيد من فرص التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجّه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وأن العلاقات المصرية الصينية ممتدة وليست وليدة اليوم، والدولتان تمثلان محورا رئيسيا في العلاقات الدولية.