تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً عبر موقعها الرسمي ونصه: «سوف أقوم بأداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، فهل أكتفي بالذبح هناك أم على أهل بيتي الموجودين هنا أن يذبحوا أيضًا».

هل على الحاج أضحية غير التي يذبحها في الحج؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على هذا التساؤل في فتوى صادرة عام 2008 عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، مؤكدًا أن الحاج إذا متمتعًا أو قارنًا فهو ملزم بذبح دم واجب في الحرم الشريف، بينما يُسن له تقديم التضحية لفقراء الحرم ومحيطه.

الأضاحي سُنة في حق الحاج وغيره

وأشار «جمعة» خلال إجابته على التساؤل إلى أن الأضاحي سُنة في حق الحاج وغيره، وبالتالي يُسن لها التضحية في أي مكان يراه مناسبًا، سواء في الحرم أو في بلاد المسلمين التي تعاني من الفقر والحاجة، قائلا: «هذا الرأي عند جمهور الفقهاء، ولكنها غير مرتبطة بالحرم، فيمكنك أن تذبح في الحرم أو في مصر أو في أي مكان فيه مجاعات للمسلمين؛ كفلسطين والصومال وغيرهما».