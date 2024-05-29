جامعة الأزهر تهنئ 3 كليات بعد اعتمادهم من هيئة ضمان الجودة

قدَّم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ التهنئة إلى كليات الجامعة التي حصلت على شهادة الاعتماد أو تجديد الاعتماد أو الاعتماد البرامجي في القاهرة والأقاليم.

هيئة ضمان جودة التعليم

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه الأخير صدَّق على تجديد اعتماد كلية اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

كما صدق المجلس أيضًا على اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الزقازيق، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، إضافة إلى ذلك جرى منح الاعتماد البرامجي من هيئة ضمان جودة التعليم لكليات اللغات والترجمة بنين بالقاهرة، والعلوم بنات بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

الاعتماد البرامجي

وقامت الدكتوره راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، بتسليم عمداء الكليات المعتمدة شهادات الاعتماد خلال مجلس الجامعة.

كما قام الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بنين بأسيوط، بمنح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، درع الملتقى التوظيفي لخريجي الكلية؛ لدعمه الملتقى وتنظيمه تحت رعايته.