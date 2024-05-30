احذر تراكم الجليد في الفريزر.. 5 أخطاء تقع فيها عند صنع الثلج

مع ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الجسم إلى تناول المشروبات الباردة التي تمنحنا شعورا بالانتعاش، لذلك نميل إلى صنع الثلج لنسقطه في العصائر أو تبريد أوعية الماء، ورغم سهولة العملية إلا أن البعض قد يقع في عدة أخطاء، ينتج عنها تغير نكهة المشروب بعد إضافة الثلج إليه وغيرها من الأشياء التي يجب تجنبها.

أخطاء شائعة عند صنع الثلج

بعض مكعبات الثلج لا تبدو شفافة بسبب جودة ونقاء الماء المستخدم، إذ ينتج اللون الأبيض عادة من بقايا المعادن الذائبة التي تتحول عند تجمد الماء إلى مادة جيرية بيضاء، وفقا لصحيفة «دايلي ميل» التي أوضحت أن استخدام ماء غير نقي في صنع مكعبات الثلج ينتج عنه تغير في مذاق المشروب الذي يُضاف إليه.

كما تقع ربات المنازل في بعض الأخطاء عند تجميد الماء للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، ويمكن تلخصيها في النقاط التالية:

1- عدم تنظيف قوالب مكعبات الثلج

تحتاج قوالب مكعبات الثلج إلى التنظيف العميق للتخلص من الروائح التي يمكن أن تلتقطها من الأكياس الموجودة في الفريزر.

2- إهمال نظافة الفريزر

بعد استخدام أكياس اللحم والثوم وغيرها من الأشياء التي تخزنها ربات المنازل في الفريزر، تبقى آثارها لعدة أيام، ما يسبب تغييرا في مذاق ورائحة الثلج حتى إن كان في علبة محكمة الغلق.

3- إبقاء الثلج مكشوفا

بخلاف التقاط الثلج للبكتيريا والروائح في الفريزر، يمكن لتجميد الماء في قوالب المكعبات أو العلب غير المغلقة أن يؤثر على سرعة تجمده ويجعله أقل صلابة.

4- ترك الثلج في الفريزر لفترة طويلة

رغم أنه لا يفسد بمرور الوقت، فإن الحرارة في الفريزر ليست ثابتة، خاصةً مع إيقاف التشغيل المتكرر بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي يفقد الثلج قوته وتذوب أجزاء منه ثم تعود إلى التجمد ثانيةً وعندما تتكرر هذه العملية عدة مرات يزداد تكون الجليد في الفريزر.

5- عدم ترك مساحة كافية للثلج

تكدس الكثير من الأكياس والعلب داخل الفريزر يعني حرمان الماء الموضوع لصنع الثلج من التجمد بسرعة مع فقدانه للصلابة المناسبة للثلج.