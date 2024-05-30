في 3 خطوات.. طريقة تقديم شكوى إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة

تحرص الشركة القابضة لمياه الشرب بفروعها المنتشرة على مستوى الحافظات، على تخصيص خط ساخن وطرق لتلقي شكاوي المواطنين الذين يواجهون مشاكل تتعلق بمرفق المياه.

وتوضح «الوطن» خلال التقرير التالي، طرق تقديم شكوى لشركة مياه الشرب والخطوات المتبعة في ذلك، ومعرفة أهم الخدمات التي تقدما شركة مياه الشرب بكل منطقة، وذلك للتسهيل على المواطنين.

تقديم شكوى بشركة مياه الشرب بالقاهرة

يقوم الراغب في تقديم الشكوى بشركة مياه الشرب بتقديم البيانات التالية في فرع الشركة، وتتمثل في:

- اسم الشاكي وعنوانه بالتفصيل وأرقام الهاتف ورقم بطاقة الرقم القومي، وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد.

- التفاصيل الكاملة عن الشكوى، تشمل «اسم مقدم الخدمة ورقم الشكوى الذي حصل علية من مقدم الخدمة».

- أي بيانات لها علاقة بموضوع الشكوى مثل صورة فاتورة الاستهلاك وصورة ضوئية من الشكوى المقدمة إلى مقدم الخدمة، والرد الوارد على الشكوى من مقدم الخدمة أو أي عقود ذات صلة بموضوع الشكوى.

المناطق التي تخدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري

تتمثل المناطق التي تخدمها شركة مياه الشرب في الآتي:

- الأزبكية.

- بولاق أبو العلا.

- عابدين.

- السبتية.

- القللي.

- الزمالك.

- وسط البلد.

- باب الشعرية.

- الظاهر الغربية.

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن العديد من الخدمات التي تقدمها ومنها:

- التعاقد على وصلة أو عداد «عقار / شقة / محل».

- استبدال عداد/ وصلة مياه.

- تغيير قطر وصلة.

- فحص عداد.

- سداد فواتير.

- تعديل بيانات اشتراك.

- الرد على استفسارات المواطنين.

- فحص الشكاوى المحاسبية.

- شحن العدادات مسبقة الدفع.

- طلب تأدية الخدمات في المنازل من خلال مراكز خدمة العملاء المتنقلة.