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انقطاع المياه عن بعض المناطق في شبرا الخيمة غدا.. اعرف الأماكن

كتب:

حسن صالح
01:55 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
قطع مياه أرشيفية

قطع مياه أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة غدًا الأربعاء، عن مناطق أحياء شرق وغرب المدينة وبهتيم، من الساعة 12 صباحًا وحتى السادسة صباحًا، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة الطارئة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بشبرا الخيمة 

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، موضحة أنه سيجري إعادة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الصيانة. 

وأوضحت الشركة أنه سيجري توفير سيارات مياه صالحة للشرب في مناطق الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بأرقام الطوارئ.

وأضاف البيان أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة، أو الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665135 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها، وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع.

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