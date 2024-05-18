أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الصعيد والدلتا اليوم.. تصل لـ6 ساعات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياه في عدد من المناطق بمحافظات الفيوم والدقهلية وأسوان، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة اللازمة.

مدة انقطاع المياه في الفيوم

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إلى انقطاع المياه لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم حتى 5 صباح يوم غد الأحد، وذلك في كل قرى مركز الفيوم، ما عدا قرى دسيا، والمناشي، وبني صالح، وزاوية الكرادسة، وتوابعها، ومركز ومدينة إطسا المركز والمدينة، ما عدا قرى تطون، وقصر الباسل، والغرق، والحجر، وتوابعها، ومركز إبشواي في قرى العجمين، وطبهار النصارية، والسنجا، وتوابعها، ومركز سنورس في قرى مطرطارس الكعابي، وجرفس، وأبو عيطة، وتوابعها، ومركز يوسف الصديق في قرى النزلة، والحامولي، والشواشنة، وتوابعهو، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء لمحطة العزب الجديدة المرحلة الأولى.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بقطع المياه في الساعة الثامنة صباح اليوم حتى الثانية ظهرا، بمناطق عزبة جبانة، وعزبه جزار، وأرض النادي، وأرض غنيم منطقة الثانويه بنات، وأرض الزيني، وشارع مستشفى شربي، وشارع المركز، لإجراء الصيانة بشارع أبو الفضل علام.

خريطة انقطاع المياه في محافظة أسوان

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع المياه عن مناطق عزبة الكرور بالكامل، ومساهمة البحيرة بالكامل، وعزبة العسكر بالكامل، والشرطة العسكرية بالكامل، وبازار الرفاعي بالكامل، حتي الانتهاء من أعمال تطهير محطة صرف صحي 11 بالكرور، والمقرر لها في الساعة العاشرة صباح اليوم.

عودة المياه الي مناطق محافظة سوهاج

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن عودة المياه لحالتها الطبيعية وبالضغوط المناسبة لمدينة ساقلتة وقريتي الطوايل الشرقية والطوايل الغربية وقرية القرامطة شرق ونجع الساقية بمركز ساقلتة بسوهاج، بعد الانتهاء من تشغيل خط مياه جديد قطر 16 بوصة بقرية الطوايل بمركز ساقلتة.