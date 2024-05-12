خريطة انقطاع المياه عن عدة مناطق في شبرا لمدة 6 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى اليوم الأح، قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة غدا الاثنين، مما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق أحياء شرق وغرب المدينة من الساعة 12 صباحا حتى الـ 6 صباحا، لأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بشبرا الخيمة

أشارت شركة مياه الشرب في بيان لها أن انقطاع المياه غدا في أحياء المدينة شرق وغرب كلها، لمدة 6 ساعات كاملة لحين انتهاء أعمال الصيانة اللازمة

وناشدت الشركة المواطنين في بيان لها بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه في مدينة شبرا الخيمة، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدينة

تدبير احتياجات المواطنين بمنطقة إنقطاع المياه بشبرا

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمصالح بمناطق الانقطاع تدبير احتياجاتهم من المياه خاصة بالأدوار العليا وعلى أصحاب المخابز والمصالح والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة

وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مدينة شبرا الخيمة لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بأرقام الطوارئ

أضاف البيان أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه في مدينة شبرا الخيمة عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة، أو الاتصال بالخط الساخن 125، أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665135 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.