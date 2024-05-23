أماكن ومواعيد انقطاع مياه الشرب في الدقهلية السبت المقبل.. 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية قطع المياه عن بعض المناطق في مركز السنبلاوين، يوم السبت المقبل، وذلك لمدة 8 ساعات.

أماكن قطع المياه بالدقهلية السبت المقبل

وأوضحت «مياه الدقهلية»، أن قطع المياه يبدأ من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 2 مساء، ولمدة 8 ساعات، وذلك في مركز السنبلاوين بقرى طماي الزهايرة والزهايرة وميت غريطة والمخازن، والتمد الحجر ورافع بطاش وأبو لبن، وكفر بدوي وديو الوسطى والعزب التابعة لها.

سبب قطع المياه في الدقهلية

وأرجعت «مياه الدقهلية» سبب قطع الخدمة إلى قيام الشركة بأعمال غسيل وتطهير المروقات الخاص بمرفق مياه الوابورات، والذي يستمر لمدة 8 ساعات، على أن تعود المياه بعد انتهاء كل الأعمال.

وأكدت الشركة على المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

التواصل مع الشركة في حالة الطوارئ

وأوضحت الشركة، أنه في حال وجود أي طوارئ يجب على المواطنين التواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن رقم 125، أو من خلال الصفحة ورسائلها، أو من خلال موقع الشركة.