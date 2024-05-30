«الإفتاء» تحسم الجدل.. هل توجد زكاة لعيد الأضحى؟ (فيديو)

يستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتجهيز الأضاحي، باعتبارها سنة مستحبة، ولكن قد لا يعلم البعض هل توجد زكاة لعيد الأضحى أم لا، حيث يعتقد البعض أن هناك زكاة واجبة وقتها، وهو ما يوضحه الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

هل توجد زكاة لعيد الأضحى؟

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل توجد زكاة لعيد الأضحى؟، حيث قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، إنه ليس هناك زكاة لعيد الأضحى، إنما تكون زكاة الفطر في رمضان وزكاة المال.

زكاة عيد الأضحى

ومن جهته، قال الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، في حديثه عن زكاة عيد الفطر، إنه لا يوجد أي دليل سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية، تحدث عن وجود زكاة في عيد الأضحى كما في عيد الفطر، ولكن يخرج المسلم من الأضحية جزأ للفقراء والمحتاجين، وجزأ آخر للأقارب والأصدقاء.

وأضاف «الصاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن على الرغم من عدم وجود زكاة في عيد الأضحى، إلا أنه يستحب الإكثار من الصدقات في العشر من ذي الحجة.