21 مجزرا تفتح أبوابها مجانا أمام المواطنين في عيد الأضحى.. اعرف الأسماء

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة مجانا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، تحفيزا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان، المجازر التي قررت فتحها بالمجان للمواطنين، وتشمل مجزر المنيب في شارع المدبح ومجزر الوراق في شارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر في شارع السوق ومجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا في المنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجزري سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجزري العياط والمتانيا بالعياط ومجزر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزري القبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر دينا مجزر خاص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجزر البشاير مجزر خاص بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

الكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها دون مقابل

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية المجازر لفتحها مجان خلال عيد الأضحى، لتلاشي الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة، إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين في المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها دون مقابل.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاريللشوارع والميادين.