‎استقرار في سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم.. مع اقتراب عيد الأضحى

شهد سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم الخميس 30-5-2024 في أسواق بيع الماشية استقرارا كبيرا مع وجود حالة من الركود تجاه البيع والشراء في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم البقري كبير السن القائم مبلغ الـ110 جنيهات، الذي قد سجل منذ أيام قليلة 120 جنيها للكيلو القائم، بحسب هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم

وأضاف «عبدالباسط» في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم يشهد حالة من الاستقرار السعري، قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وفق المعلن لشعبة القصابين والجزارين في الأسواق، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحم الجاموس الصغير قائم سجل زيادة 50 جنيها عن اللحم البقري قائم كبير السن، ليسجل الأول مبلغ 160 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر الجاموس الكبير القائم مبلغ الـ130 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البقري الصغير القائم مبلغ الـ160 جنيها للكيلو.

أسعار الأضاحي في مصر

- سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم كبير السن مبلغ الـ 110 جنيهات والصغير ما بين 140 و150 جنيها.

- سجل سعر اللحم البتلو 210 جنيهات بينما سجل كيلو لحوم الماشية للذكر القائم 170 جنيها، وسجل سعر لحم الضأن 175 جنيها.

- سجل سعر كيلو الخروف البلدي بداية من 160 لـ220 جنيها.

- يتراوح سعر الخروف القائم كاملا ما بين 8 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه.