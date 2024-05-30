وحدة تكافؤ الفرص بالمنيا تعقد سلسلة ندوات لرفع الوعي ودعم تمكين المرأة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، عددًا من الندوات التوعوية والتثقيفية تناولت مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرفع الوعي بين المواطنين، ودعم وتمكين المرأة وتنمية الأسرة المصرية.

تنظيم تدريب بعنوان «الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي»

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا، أنه جرى تنظيم تدريب بعنوان «الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي» لمديري وحدات تكافؤ الفرص والمسؤوليات بالقرى، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، إذ تناول التدريب بعض المحاور الأساسية منها «الإبداع للقائد ـ ما هي القيادة ـ صفات القائد ـ الفرق بين القائد والمدير ـ كيفية بناء وتعاون فريق العمل»، وذلك بحضور 85 قياديًا ومديرًا.

إلقاء الضوء على صحة المرأة

وأضافت «الزهراء»، أنه جرى تنفيذ ندوة بعنوان «صحة المرأة وأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي»، بقاعة مركز ومدينة ملوي، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة بهية وشركة القناة للسكر، إذ جرى إلقاء الضوء على صحة المرأة وأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والفحص الذاتي للسيدات من خلال نخبة متخصصة من «مؤسسة بهية» للحفاظ على صحتهن، ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، إذ يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين السيدات ويساهم الكشف المُبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنظم سلسلة من الندوات عن «أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر»، في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإدارتها بمختلف المراكز، والوحدات الفرعية على مستوى المدن، والقرى، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمنيا، وذلك خلال الفترة من 26 مايو إلى 3 يونيو2024.