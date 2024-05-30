انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس 30-5-2024

شهدت أسعار الحديد انخفاضا مفاجئا اليوم في سعر الطن اليوم داخل المصانع والشركات، بعد استقراره أمس، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء يوميا للتعرف على أسعاره.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وترصد السطور التالية سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 39 ألفا و718 جنيها للطن الواحد، بتراجع قيمته 435 جنيها في الطن.

سعر حديد عز

فيما سجل سعر حديد عز اليوم الخميس 41 ألفا و422 جنيها للطن الواحد، بتراجع قيمته 797 جنيها.

أسعار الحديد اليوم عالميا

واستعرضت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، متوسط أسعار الحديد اليوم الخميس على المستوى العالمي، كما يلي.

- سعر البليت 498 دولارًا للطن.

- سعر حديد التسليح 528 دولارًا للطن.

- سعر الحديد الخام 117 دولارًا للطن.