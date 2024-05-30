أستاذ علوم سياسية يوضح أهمية المشاركة المصرية في المنتدى العربي الصيني

قال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إنّ العلاقات العربية الصينية لها جذور عبر سنوات عديدة، تُترجم في المشاركة المميزة في المنتدى العربي الصيني اليوم، لافتا إلى أن هناك مدلولات مهمة من هذا المنتدى، منها الرغبة في أن تكون الكتلة العربية، رقمًا فاعلًا في المشهد العالمي والإقليمي، لأن ما نشهده من تطورات، يستوجب بالفعل أن تستثمر الكتلة العربية ما لديها من أوراق ضغط مع قوة كبيرة كالصين.

الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم

أضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية حور محمد عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وتستطيع أن تترجم هذه القوة في صورة ضغوطات لتسوية بؤر التوتر، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

التوافق المصري الصيني

وتابع أنّ الصين لديها رؤية استشرافية واقتصادية من خلال مبادرة الجزام والطريق التي يشارك بها العديد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر، لافتا إلى أن التوافق المصري الصيني يظهر في العديد من المجالات من خلال وضع خطة لتعزيز الشراكة بين مصر من 2024 إلى 2028 وأيضا التوافق في وجهات النظر بين البلدين في ضرورة حقن دماء الفلسطينيين ووقف هذا العدوان.