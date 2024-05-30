رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد سيارة تدريب «مهنتك مستقبلك» ضمن مبادرة حياة كريمة

تفقد حامد فخري رئيس مركز أبوقرقاص، سير العمل بالسيارة المتنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» بقرية أبيوها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتدريب الشباب والفتيات على أعمال الخياطة والسباكة والخراطة كمرحلة أولى وثانية بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.

توفير مشروعات للمرأة المعيلة والشباب

وأوضح رئيس مركز أبو قرقاص، أن المبادرة تستهدف تدريب الفتيات على مهن الخياطة والتفصيل لمدة شهر، وتدريب الشباب على أعمال السباكة والكهرباء والتركيبات لمدة 25 يوما بالمجان، كما يتم التدريب دورياً لمدة 3 شهور، مع الاشتراط على المتدرب إجادة القراءة والكتابة وألا يقل السن عن 18 سنة.

ولفت «فخري» إلى أن التدريب يجري من خلال نخبة من المتخصصين، كما يحصل المتدرب على شهادة من وزارة القوي العاملة وجوائز عينية في نهاية التدريب، وذلك في إطار توفير مشروعات للمرأة المعيلة والشباب، بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

وحرص رئيس المركز، على الالتقاء بالسيدات المشاركات في الدورة التدريبية على الخياطة، واستمع إلى تجربتهم في الحصول على الدورة التدريبية وامكانية استغلالها في فتح مشروع صغير، كما أشاد بجودة المنتجات المصنعة المعروضة.