3 أطعمة تغنيك عن المرطبات لبشرتك.. مفعولها يظهر من أول مرة

يعاني أصحاب البشرة الجافة، في فصل الصيف، تدهورا شديدا في وجوههم قد يؤدي إلى تشققات وجروح سطحية؛ بسبب فقد الجلد للرطوبة، والتعرض للشمس، ويرغبون في ترطيب الوجه بشكل مستمر لتفادي تلك المشاكل، ويجهل الكثيرون أن الطعام الصحي له عامل كبير لكفاءة الجسم والحصول على بشرة صحية مشرقة وخالية من المشكلات من خلال تناول الأطعمة الصحية والمتنوعة.

أطعمة تساعد على ترطيب البشرة

وخلال السطور التالية نستعرض أطعمة تساعدك على ترطيب البشرة، يمكنك الاستافدة بها ضمن نظامك الغذائي، وفقًا لموقع «style».

البطاطا

يقول الدكتور شادي عبد العال خبير التغذية العلاجية لـ«الوطن»، تعد البطاطا مصدر لفيتامين A، إذ يُنصح بتناولها بقشرها بعد غسلها جيدًا، لأنها بذلك تحتوي على كمية أكبر من العناصر الغذائية التي تحمي البشرة، بالإضافة إلى مركب بيتا كاروتين الذي يعمل على تقوية الحاجز الواقي للبشرة من الشمس ومن عوامل التلوث، ويرطب خلايا الجلد ويحميها من أي جفاف أو ترهلات.

جوز الهند

تناول جوز الهند وشرب الماء الخاصة بها يمكن أن يكون مفيدًا أيضا للحصول على جلد ناعم؛ لأنه به مضادات للبكتيريا التي تحمي الجلد من الإصابة بحب الشباب والبثور، ويساعد على الحفاظ بترطيب البشرة ويجعلها أكثر نضارة.

الشوفان

الشوفان به كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، وغني بالألياف، وضرورية لمنع الجلد الميت وتخفيف الإحمرار ومشاكل الجلد الأخرى التي تسبب الجفاف ومشاكل البشرة.