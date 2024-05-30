5 محافظات تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 روابط سريعة

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 في 5 محافظات بينها محافظة القاهرة، وذلك بعدما جرى اعتمادها من محافظي تلك الأقاليم رسميًا، وإعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024، فيما تستعد باقي المحافظات لإعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي السطور الآتية، تنشر«الوطن» كل ما تريد معرفته عن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 في 5 محافظات فضلًا عن رابط الحصول على النتيجة في تلك المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وجرى إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024، كان أولها محافظة بورسعيد، يليها الوادي الجديد، واليوم في 3 محافظات وهي القاهرة، والجيزة، وشمال سيناء.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024، إذ بلغت نسبة النجاح نحو 84.7%، ويمكن الحصول عليها من خلال إتباع الآتي:

الدخول على رابط بوابة التربية والتعليم عبر الضغط «هنا».

من أقصى اليمين، يتم الضغط على عبارة «نتائج الشهادة الإعدادية».

إدخال الرقم القومي للطالب أو الطالبة كاملًا والتأكد من كتابته صحيحة.

الضغط على عبارة «عرض النتيجة» والانتظار قليلًا حتى تظهر.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الاتصال بالخط الأرضي على الرقم 09000160، أو بالاتصال من أي هاتف محمول على الرقم 5960.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وجرى إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 إذ بلغت نسبة النجاح نحو 87.5%، بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان، كما خصصت رابطا سريعا للحصول على الدرجات كاملة، وذلك عبر بوابة مديرية التربية والتعليم عبر الضغط «هنا»، ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، وكتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على عبارة «عرض النتيجة».

نتيجة الصف الثالث الإعدادي شمال سيناء 2024

واعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة شمال سيناء 2024 بنسبة نجاح بلغت 81%.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم النتيجة أمام الطلاب والطالبات من خلال رابط بوابة مديرية التربية والتعليم عبر الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظات

كما ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الوادي الجديد، ويمكن معرفتها من خلال الضغط «هنا».

وكانت محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي أعلنت النتيجة، الأسبوع المنصرم.