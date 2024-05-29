نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بالمحافظات.. اعرف الرابط

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 في محافظتي بورسعيد والوادي الجديد، بينما من المقرر أن يتم إعلانها نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل في باقي المحافظات، بينما يترقب آلاف الطلاب والطالبات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لكي يتمكنوا من تحديد مستقبلهم الدراسي في المرحلة التالية، سواء الثانوية العامة أو إحدى المدارس بدائل الثانوية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن موعد ظهور ورابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

وبحسب مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فإنّه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم أو رقم الجلوس عبر روابط إلكترونية تعلنها كل مديرية على حدة، بينما من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات قبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر بدايتها 10 يونيو المقبل.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم، اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة، إذ جرى الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، ويجرى تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة تمهيدًا لاعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وإعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ تتم إتاحتها عبر بوابة مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.

وظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، إذ يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

وكشفت مديرية التربية والتعليم، أنّ مؤشرات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية جيدة ومرتفعة للغاية، إذ يجرى تكثيف أعمال المراجعة والرصد، تمهيدًا لإعلان النتيجة مطلع الأسبوع المقبل.

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات، الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة، فيما من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إذ يجرى الحصول عليها من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم.

وتكثف مديرية التربية والتعليم من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ مطلع الأسبوع المقبل، إذ من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس عبر رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وذكرت مديرية التربية والتعليم، إنّه يجرى الاستعداد لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الدقهلية خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال بوابة المديرية، عبر هذا الرابط.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة البحيرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنّه من المتوقع أنّ يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة وتجميع الدرجات، إذ من المقرر أن يتم إعلان النتيجة وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة، ورابط الحصول على النتيجة في آن واحد.

وتعكف الكنترولات على أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنيا بالاسم، فيما من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر هذا الرابط.

وشددت مديرية التربية والتعليم على تحري الدقة في أعمال التصحيح قبل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنوفية، والتي من المقرر إعلانها خلال ساعات عبر هذا الرابط.