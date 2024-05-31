10 آيات تحميك من الفتنة يوم الجمعة أوصى بها النبي.. ما هي؟

قراءة القرآن يوميًا مع العبادات والطاعات، من الأمور التي يجب على المسلم القيام بها، لا سيما في يوم الجمعة؛ لكن في بعض الأوقات يتساءل الإنسان إذا كان دعاءه كافيًا أم مقصرًا، وهل توجد بعض الآيات التي لها فضل استجابة الدعاء ونيل شفاعة الله ورسوله، وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، فضل 10 آيات أوصانا النبي بها وبقراءاتها يوم الجمعة.

يوم الجمعة

أشارت دار الإفتاء أن من الأعمال التي يُستحب أن يقوم بها المُسلم يوم الجمعة هي قراءة الـ 10 آيات الآواخر من سورة الكهف للحماية من فتنة الدجال، وفقًا لقول النبي صلى اللَّه عليه وسلم: «من قرأ العشر الأواخر مِن سورة الكهف عصم من فتنة الدجال».

وقد ورد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أكثر من حديث، فقد قال أبي الدرداء إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» أخرجه الترمذي وصححه.

10 آيات يستحب قرأتها يوم الجمعة

وجاءت الآيات العشر التي أوصى بها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، في سورة الكهف كالتالي: «الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا 101 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا 102 قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا 103 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا 104 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا 105 ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا 106 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا 107 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا 108 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا 109 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا 110».