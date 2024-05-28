احذر طقس الجمعة.. 7 نصائح للتعامل مع عودة الموجة الحارة

يشهد طقس الـ24 ساعة المقبلة، استقرارا ملحوظا في درجات الحرارة نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ووجود كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، تساعد بشكل كبير في الشعور بقيم درجات حرارة أقل من المعدلات، مما يجعل الأحوال الجوية مستقرة وفقًا لما أشارت إليه منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن».

احذر عودة الأجواء الحارة مجددا

وعلى الرغم من استقرار الأجواء، إلا أن هناك فرصة للتأثر بالأجواء الحارة مجددًا، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وسيكون بداية الارتفاعات التدريجية في قيم درجات الحرارة سيكون بداية من يوم الجمعة المقبل، ومع بداية الأسبوع ستبدأ الارتفاعات الطفيفة والتدريجية في قيم درجات الحرارة وفقًا لـ«غانم».

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

ووجهت «غانم» بعض النصائح العامة للتعامل مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة نتيجة الاقتراب من الأجواء الصيفية.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، وتحديدًا في الفترة من الواحدة ظهرًا وحتى الـ4 عصرًا لاعتباره الوقت الذي نسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

استخدام غطاء للرأس أو شمسية للحماية من أشعة الشمس.

عدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، لأنه يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة وربما يسبب الإصابة بالإجهاد الحراري.