إزالة 70 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة في المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، باستمرار التصدي لأى شكل من التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

إزالة تعديات بالبناء المخالف بمراكز المنيا

وتمكنت الوحدات المحلية لمراكز «مغاغة - بني مزار - مطاي» من إزالة 26 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية، منها حالتا تعد بمركز مغاغة في قرية شم وتم إيقافهما وعمل الإزالة والتحفظ على أدوات البناء، وتم إزالة 8 حالات بمركز بنى مزار منها 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بالمدينة، وإيقاف حالة تعد في المهد بقرية المودة، وإيقاف وإزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس، وفي مركز مطاي جرى إزالة 16 حالة تعد منهم 9 حالات بأحياء شمال وغرب وشرق المدينة، و4 حالات بقرية إبوان و3 حالات بقرية بردنوها، وتم عمل الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مراكز «سمالوط – المنيا - ديرمواس»، تمكنت الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية، منها 17 حالة بمركز سمالوط جاءت ما بين 11 حالة في المدينة و6 حالات بقرى «العزيمة – منقطين – أبوسيدهم»، وتم إزالة 23 حالة تعد بالمنيا بقرى «دمشير – طوخ الخيل – نزلة حسين – تلة – بني أحمد العربية – البرجاية – بني محمد سلطان» وأحياء المدينة، وإزالة 4 حالات بقرية بني حرام بمركز ديرمواس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.