الأرصاد تحذر من عودة الموجة الحارة.. تصل 44 درجة على هذه المناطق

شهدت الأيام الماضية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة واستقرارا في حالة الطقس، بينما تعود الموجة الحارة مجددا بداية من غدا الجمعة، مصحوبة بنشاط رياح على مختلف مناطق الجمهورية، إذ يكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار تساؤلا حول طقس الأيام المقبلة وما هو أشد الأيام حرارة.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: تتغير مصادر الكتل الهوائية نسبيا عن الكتل التي تتأثر بها البلاد حاليا بداية من الغد، وبالتالي تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة غدا بمعدل 3 درجات على القاهرة، وبالتالي يظل الطقس حارا على شمال الجمهورية والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية.

موجة حارة تضرب البلاد

وتابع عضو هيئة الأرصاد، أن سكان الساحل الشمالي الغربي مثل محافظات مطرح والإسكندرية سيشعرون بارتفاع درجات الحرارة غدا بشكل ملحوظ لأول مرة، إذ سجلت درجة الحرارة خلال الأيام الماضية بهذه المناطق أقل من 30 درجة مئوية، بينما تصل غدا 34 درجة مئوية.

أشد الأيام حرارة

وبحسب «القياتي»، ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر بداية من يوم السبت لتتراوح ما بين 36 و37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وفي محافظات الصعيد تتخطى حاجر الـ 40 درجة في بعض الأيام، وقد تصل إلى 43 أو 44 درجة مئوية، مع وجود نشاط نسبي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مشيرا إلى استمرار هذه الموجة الحارة طوال الأسبوع.

ونصح مسئول الأرصاد المواطنين خاصة سكان محافظات الصعيد، بالابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الموجة الحارة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراي، فضلا عن ارتداء غطاء للرأس والملابس الفضفاضة.