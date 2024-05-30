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«Attraction بالعربي».. دويتو غنائي يجمع رامي صبري والأوكرانية اتولوبوف

كتب:

أحمد شعراني
06:03 م | الخميس 30 مايو 2024
دويتو رامي صبري

دويتو رامي صبري

يستعد رامي صبري، لإصدار أول تعاون له مع المطربة الأوكرانية اتولوبوف، في مطلع الشهر المقبل، وهي ريمكس بالعربي تحمل اسم «Attraction بالعربي».

أغنية رامي صبري الجديدة

وانتهى رامي صبري من أعمال التصوير والمكساج خلال الأيام الماضية، والأغنية من كلمات: «Andrii Belayev، والشاعر تامر حسين، هندسه صوتية نادر سليمان، كمانجا محمد مدحت، وفكرة وتنفيذ وتوزيع شركة تكوين».

يذكر أن الأغنية «Attraction» الأساسية حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة، على جميع منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، ويمثل Attraction بالعربي النسخة العربية منها.

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