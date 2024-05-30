«الجارديان» تكشف فضيحة جديدة للاحتلال.. تهديد صحفي استقصائي بسبب رئيس الموساد

فضيحة جديدة مٌنيت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد الفضيحة الأخيرة لرئيس جهاز الموساد السابق، والذي أرهب المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا، لمنعها من إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

تل أبيب تهدد صحفي إسرائيلي

وكشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن الصحفي الإسرائيلي الذي كشف هذه الفضيحة تعرض لتهديدات مباشرة وترهيب هو أيضًا بواسطة مسئولين في الأجهزة الأمنية بدولة الاحتلال.

ونقلت الجارديان عن صحافي استقصائي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن مسؤولين أمنيين كباراً لم يذكر أسمائهم، هددوا باتخاذ إجراءات ضده إذا نشر تقارير عن محاولات رئيس الموساد السابق ترهيب المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية.

فضيحة تهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وفي مقال نشر اليوم الخميس، وصف الصحفي الاستقصائي جور مجيدو، كيف منع مسؤولون أمنيون قبل عامين محاولة من قبل الصحيفة للحديث عن جهود رئيس الموساد آنذاك، يوسي كوهين، لتهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا.

ووصف «مجدو» كيف تم استدعاؤه للقاء اثنين من المسؤولين وتهديده بعواقب وخيمة، بعد أن علموا أنه حاول الاتصال ببنسودا لمناقشة جهود كوهين للتأثير عليها.

وأشار إلى أنه تلقى تهديدات حال نشره هذه الجرائم أو مشاركتها مع أصدقائه الصحفيين الاستقصائيين في الخارج.