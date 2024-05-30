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مصر للطيران: التنسيق لنقل قطع أثرية للعرض بمتحف شنجهاي

كتب:

عبده أبوغنيمة
06:26 م | الخميس 30 مايو 2024
جناح مصر للطيران بمعرض السفر الصيني ITB China

جناح مصر للطيران بمعرض السفر الصيني ITB China

قالت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، إنه في ختام فعاليات بورصة السفر الصيني «ITB China» والتي انعقدت بمدينة شنجهاى الصينية خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، التقى وفد مصر للطيران بكبرى وكالات  السياحة والسفر الصينية، ومنها «Spring Tour و FanmeiAir International Service»، وكذا ممثلي إدارات عدد من المطارات لبحث سبل التعاون المختلفة وفتح مجالات عمل متنوعة داخل السوق الصينية.

نقل عدد من القطع الأثرية لعرضها في متحف شنجهاي 

وأضافت شركة مصر للطيران في بيانها، أن الجناح شهد اجتماعا مع إدارة متحف شنجهاي لدراسة آليات التنسيق بين الجانبين والمجلس الأعلى للأثار لنقل عدد من الآثار المصرية لعرضها في متحف شنجهاي في يوليو المقبل.

قرعة علنية  للفوز بتذكرتي سفر لمصر

ولفتت الشركة، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران وشركة GZL International Travel Service، والتي تعد من أكبر وكلاء السياحة والسفر في الصين، كما أجرت الشركة قرعة علنية داخل جناح مصر للطيران للفوز بتذكرتي سفر  إلى مصر، وعرضت أيضا مصر للطيران بعض نماذج الطائرات والتي لاقت إعجابا كبيرا من زوار الجناح.

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