مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: استخدمنا ناتج الحفر في إنشاء جسور القطار السريع

قال اللواء محمد خليل مدير تطوير مشروع ميناء السخنة، إن الميناء يجرى تطويره وفق توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن الميناء كان من قبل 5 كيلومترات أرصفة فقط، وتم إنشاء عدد من الأحواض و18 كيلومتر أرصفة، بكمية 3.5 مليون متر مكعب خرسانة و600 ألف طن حديد تسليح.

أعمال التطوير بشركات وطنية مصرية

وأضاف، أن أعمال التطوير تتم بشركات وطنية مصرية خالصة لديها الخبرة الكافية: «نعمل طوال اليوم وواجهنا صعوبات كبيرة وحققنا معدلات غير مسبوقة في التنفيذ».

وأكد أنه يجرى تنفيذ طرق في الميناء بـ6 حارات مزدوجة لخدمة جميع المحطات، موضحا اكتمال جميع أرصفة الميناء بالكامل، وجرى حفر 120 مليون كيلومتر مكعب، وجرى تنفيذ أعمال التجفيف للوصول إلى 45 مليون متر مكعب لتوفير الوقت والتكلفة المالية لتنفيذ المشروع.

وأضاف أنه يتم ربط الميناء بالقطار الكهربائي السريع يعتبر بمثابة قناة سويس على قضبان سكة حديد، وساعد المشروع لتعزيز فرص الاستثمار خاصة مع وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجاوره، لافتًا إلى أن ناتج الحفر جرى استغلاله في جسور القطار الكهربائي السريع، وتطوير طريق السويس الزعفرانة؛ ليكون 12 حارة منها رصف خرساني للشاحنات العملاقة بجانب عمل كباري ضخمة.

وأكد أنه جرى عمل 4 حواجز أمواج في الميناء وجرى زيادة مساحة الميناء لتصل إلى 29 كيلومترًا مربعًا، وسيجرى إنشاء مناطق لوجستية.