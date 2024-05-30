غرفة السياحة: وصول حجاج البري إلى المدينة المنورة وتسكينهم بالفنادق

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن طلائع حجاج البري وصلت اليوم إلى المدينة المنورة، وتم تسكينهم في الفنادق المخصصة لهم، لافتا إلى أن رحلات الحج البري مستمرة حتى يوم 7 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن أولى رحلات الحج السياحي طيران ستنطلق خلال الأسبوع المقبل.

الخدمات المقدمة لحجاج السياحة

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة أعدت خدمات مميزة لحجاج السياحة خلال موسم الحج لهذا العام، موضحا أنه سيتم تقديم وجبتين يومين لحجاج السياحة خلال فترة إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة (فطار وغداء - فطار وعشاء) سواء بنظام الوجبات المعلبة أو البوفيه المفتوح.

سكن الحجاج

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن عددا من حجاج البرامج الاقتصادية (البري - الاقتصادي طيران) ببرامج تحسين السكن 5 نجوم سيقيمون خلال فترة إقامتهم بمكة بضعة أيام بفنادق 5 نجوم لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 250 مترا مربعا، لافتا إلى أن كل مساكن حجاج السياحة متوافقة مع المواصفات التى حددتها وزارة السياحة والآثار لسكن حجاج السياحة.