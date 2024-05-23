«السياحة»: تشكيل لجان لتذليل أي عقبات أمام الحجاج المصريين

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنه جرى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، وذلك بعد صدور التأشيرات ومراجعة برامج الحج من قبل وزارة السياحة، استعدادا لبدء رحلات الحج السياحي التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري برحلات الحج المستوى البري.

لجان وزارة السياحة بالمنافذ

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن»، أن لجان من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة ستتواجد بميناء نويبع والمنافذ البرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لتذليل كافة العقبات وحل أية أزمات تواجه حجاج المستوي البري وعددهم 6 الآف حاج.

وأوضح أن هناك لجان أيضا ستتواجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة للاطمئنان على تسكين الحجاج في الفنادق الخاصة بهم والموجودة ضمن برامج الحج الخاصة بهم، موضحا أن هناك 150 أتوبيسا سياحيا سينقل حجاج المستوى البري من مصر إلى السعودية هذا العام.

تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، إلي أن رحلات الحج السياحي المستوى الاقتصادي طيران تنطلق يوم 2 يونيو المقبل، مؤكدا وجود لجان من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة في مطاري جدة والمدينة المنورة لاستقبال الحجاج وحل أية أزمات تواجههم، موضحا أن جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي استعدت بشكل كبير لموسم الحج الحالي، وأكدت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.