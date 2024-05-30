«السياحة»: الحجاج لديهم أماكن للإقامة والمبيت في منى وعرفات

قال إيهاب عبد العال عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّ حجاج السياحة وعددهم نحو 26 ألفًا، لديهم أماكن للإقامة والمبيت بمخيمات منى وعرفات، لافتا إلى أنّ وزارة الحج السعودية ضامنة لكل التعاقدات التي أبرمتها غرفة شركات السياحة المصرية مع شركة رحلات ومنافع السعودية بخصوص خدمات الإعاشة المقدمة للحجاج بمخيمات منى وعرفات، منوهًا إلى أنّ أعضاء من بعثة الحج السياحي سيتواجدون في المخيمات للتدخل لحل أية أزمات طارئة قد تواجه الحجاج بالمشاعر المقدسة.

«صوفا بيد» لكل حاج بالمخيمات

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ كل حاج مٌخصص له «صوفا بيد» للجلوس والنوم عليها داخل مخيمات منى وعرفات، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات غذائية يومية للحجاج بالمشاعر المقدسة إضافة إلى المثلجات والعصائر، مشيرًا إلى أنّ المخيمات التي سيقيم بها الحجاج مكيفة ومصنوعة من مواد مضادة للحريق وملحق بها دورات مياه.

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج السياحي، إلى أنّ غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي هذا العام، عقدت لقاءات مع الحجاج قبل السفر لأداء المناسك وذلك لتعريفهم بطبيعة الإقامة في مخيمات مشعر منى في ظل ضيق المساحة الجغرافية للمشعر.

مصر للطيران تسير غدا 17 رحلة جوية لجدة والمدينة المنورة

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، تسيير 17 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة غدًا، لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 6 رحلات من القاهرة إلى جدة، و11 رحلة من القاهرة إلى المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وقرعة القاهرة والدقهلية والمنيا وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت وحجاج دولتي غينيا ومالي.