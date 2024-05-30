كاتب صحفي: العلاقات المصرية الصينية مهمة في تعديل النظام العالمي

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أنّ العلاقات المصرية الصينية، مهمة للغاية في تعديل النظام العالمي، وبناء نظام دولي جديد، مشيرًا إلى أنّ النظام الدولي الحالي مختل بسبب عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بحماية سكان غزة من الإبادة الإسرائيلية.

العلاقات المصرية الصينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ الصين دولة ذات نفوذ سياسي واقتصادي كبير، مؤكدا أنها من الأطراف الدولية الفاعلة إذ تستطيع أن تخدم العرب في العديد من القضايا المطروحة.

اتفاق عربي صيني على إصلاح النظام الدولي

وأوضح أن هناك اتفاقا عربيا صينيا على إصلاح النظام الدولي ووقف الحرب على قطاع غزة، مواصلا: «الصين تحاول حل القضايا ورأينا ذلك في تدخلها بين المملكة العربية السعودية وإيران كدور وساطة لتوطيد العلاقات بين البلدين».

وتابع: «الصين وروسيا تريان أنه هناك اختلال حقيقي في النظام الدولي لذلك تلعب دول آسيا المختلفة أدوارًا فاعلة في العديد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية، حتى أن الأدوار الأوروبية أصبحت تتغير تجاه القضايا المختلفة».