رئيس «النحالين العرب»: مصر تمتلك مليوني خلية.. والسعودية أبرز مستوردي العسل

أكد فتحى بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب، أن نحل العسل لم يسلم من تأثير التغيرات المناخية التى يشهدها العالم بشدة فى السنوات القليلة الماضية، حيث أجبرت الحرارة المنخفضة النحل على البقاء داخل الخلايا، فى التوقيت الذى كان يخرج فيه للحصول على الغذاء اللازم له. وأوضح فى حواره مع «الوطن»، أن التغير المناخى يهدّد النحل، والسعودية فى صدارة الدول المستوردة للعسل المصرى، والدولة ممثلة فى وزارة الزراعة، وضعت خطة واسعة لمواجهة تلك الآثار السلبية، إلى جانب جهود الجهات المعنية لدعم هذا القطاع الحيوى، حتى لا تتأثر صادرات مصر ذات الريادة فى ذلك المجال.. وإلى نص الحوار:

فتحي بحيري: آثار المناخ تسببت في فقدان الصناعة 20% من إنتاجها لقصر عمر الزهور

كم بلغت نسبة الخسارة فى صناعة عسل النحل بسبب التغيرات المناخية؟

- أثرت التغيرات المناخية على صناعة نحل العسل بنسبة فاقد بلغت نحو 20٪، وذلك بسبب قصر عمر الزهور التى يتغذى عليها النحل، وبالتالى لم يحصل النحل على التغذية الكافية له، ورغم الخسارة فى نسبة فقد النحل، إلا أن التصدير إلى الخارج لم يتأثر، حيث يبلغ الإنتاج سنوياً نحو 20 ألف طن عسل، وهى كمية تكفى للتصدير إلى الخارج، فمصر هى الدولة الأولى عالمياً فى تصدير طرود النحل الحى إلى دول الخارج، وتمتلك مصر ما يقارب مليونى خلية نحل تنتج ما يقرب من 15000 إلى 20000 طن عسل.

ما العائد السنوى من تصدير طرود النحل والعسل إلى دول الخارج؟

- تصدير مصر طرود النحل والعسل الأبيض يحقق عائداً كبيراً للدولة من العملات الصعبة يُقدّر بنحو 300 مليون دولار سنوياً، ولذلك يُعد هذا القطاع أحد مصادر الدخل القومى لمصر.

ما الدول الأكثر استيراداً للعسل الأبيض المصرى؟

- السعودية تأتى فى صدارة الدول المستوردة لعسل النحل المصرى، بكميات تتراوح من 800 إلى 1500 طن عسل سنوياً، إلى جانب التصدير إلى دول الإمارات والكويت والمغرب وتونس، وبعض دول شرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً تستورد العسل المصرى، لتميزه من حيث الجودة عن أى نوع عسل آخر.

زادت مطالب النحالين لدعم الدولة والجهات المعنية لهم، فما أهمية ذلك بالنسبة لهم؟

- تقديم الدعم للمربين سيؤدى إلى زيادة أعداد الطوائف وتطوير البنية الأساسية للنحالين على مستوى محافظات الجمهورية، الأمر الذى يؤدى إلى ازدهار تربية النحل وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بقطاع النحل فى مصر، حيث إنه لا توجد بيانات واضحة للنحل والمربين يمكن للدولة من خلالها تطوير القطاع وتنظيم آلية عمل النحالة المصريين، فضلاً عن ضرورة وأهمية توفير العلاجات اللازمة لأمراض نحل العسل، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما لا يؤثر على إنتاجية العسل، حيث إن هناك بعض أنواع العلاجات تقف عائقاً أمام تصدير العسل إلى بعض دول العالم، بسبب وجود بعض الشوائب المتبقية بالعسل.

تسويق العسل

نهتم جيداً بتسويق المنتج المصرى من العسل والترويج له بالخارج، ومهرجان العسل المصرى، الذى يُقام كل عام، ويحتضن كبرى شركات عسل النحل من عدد من الدول العربية، يستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة، وغزو المنتجات المصرية للخارج، باعتباره فرصة تسويقية لقطاع مهم وحيوى فى الدولة.