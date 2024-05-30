رد فعل مفاجئ من زوجة رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة.. ماذا فعلت؟

حالة واسعة من الجدل، ارتبطت مؤخرًا باسم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بعدما أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «نادو»، اتحاد كرة القدم ونادي بيراميدز، بإيقافه بعد أزمة فساد إحدى العينات الخاصة به بشأن المنشطات.

ولا تزال الجماهير تترقب مصير اللاعب رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، بعدما تعرض للإيقاف مؤقتا، حتى موعد عقد جلسة الاستماع معه من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.

رد فعل مفاجئ من زوجة رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة

وقررت حبيبة إكرامي، زوجة اللاعب رمضان صبحي، وابنة كابتن إكرامي، حارس الأهلي السابق، غلق حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» واقتصاره على عدد من المتابعنن المقربين فقط، بعدما كان حسابها موجودا بشكل عام، وتستقبل عليه العديد من التعليقات.

رد فعل رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة

وعلى الجانب الآخر، لم يعلق أو يرد اللاعب رمضان صبحي، منذ الواقعة على الأمر، بل اكتفى بنشر صورة يدعم خلالها فلسطين، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، في ظل الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية في الوقت الحالي، معلقا عبر خاصية «ستوري»: «كل العيون على رفح».

وخلال الساعات الماضية، استمر اللاعب في تجاهل الأمر، ونشر صورة للاعب المنتخب مهند لاشين، بمناسبة عيد ميلاده لتهنئته.

جدير بالذكر، أن المدرب الكرواتي يورتشيتش، قرر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الفريق التي تخوض مباراة الجونة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري nile، بسبب إيقافه.