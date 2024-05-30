المتحدة تحصد 3 جوائز عربية كبرى.. «قناة وبرنامج ومسلسل»

استطاعت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، أن تحصد عددا من الجوائز العربية، خلال الأيام الماضية على كل المستويات، سواء بمساهمتها في الدراما العربية أو بإسهاماتها في مجال القنوات الإخبارية وتقديم البرامج المهمة في جميع المجالات خاصة المجال الرياضي.

وأقيمت الأيام الماضية 3 فعاليات عربية كُبرى، تواجدت فيها قنوات وأعمال الشركة المُتحدة بقوة، فكانت البداية من حصول مسلسل «الحشاشين» على جائزة أفضل مسلسل عربي في مهرجان البحرين للإذاعة والتلفزيون «الدانة».

الحشاشين يفوز بأفضل مسلسل عربي في مهرجان الدانة

«الحشاشين» واحد من أهم الأعمال التي شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام 2024، وعادت من خلاله مصر للريادة العربية في تنفيذ المسلسلات التاريخية، وهو المسلسل الذي كان يتناول قصة حياة حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين، أول جماعة إرهابية في التاريخ أسست لعمليات الاغتيال، وتألق في شخصية حسن الصباح كريم عبد العزيز إلأى جانب عدد من النجوم، وكان المسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال.

أما الجائزة الثانية التي حصلت عليها الشركة المُتحدة خلال منتدى دبي للإعلام، هي جائزة أفضل برنامج رياضي عربي وهو برنامج «ملعب أون تايم»، والمُذاع عبر قنوات «أون تايم سبورت»، والذي يتقاسم في تقديمه الإعلاميان الرياضيان سيف زاهر وأحمد شوبير.

القاهرة الإخبارية تفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي

والجائزة الثالثة كانت جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، التي توجت بها قناة «القاهرة الإخبارية» خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب والذي أقيم بالمنامة في البحرين، لتميزها كواحدة من أهم القنوات الإخبارية استطاعت أن تكون مصدرًا للقنوات العالمية، خاصة في تغطيتها الأخيرة للصراع الدائر في فلسطين.

وتسلم الجائزة رئيس القناة الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي قال خلال كلمته بعد استلام الجائزة إنَّ الرسالة الإعلامية لقناة القاهرة الإخبارية أو للشركة المتحدة، في الأصل تعبر عن سياق اجتماعي وسياسي في مصر.