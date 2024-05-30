بالجمل والحصان.. «جوليا» بولندية تروج للسياحة في الغردقة (فيديو وصور)

قصة عشق وُلدت ونمت بين سائحة بولندية تدعى «جوليا» ومدينة الغردقة، جعلتها لا تتردد فى التقاط صور لها أثناء جولتها على شواطئها الخلابة بالحصان والجمل، للترويج للمدينة السياحية ومصر بشكل عام، التى وصفتها بأنها أحلى بلد فى الدنيا، وشعبها أفضل شعوب العالم.

تحكى «جوليا» فى تصريحات لـ«الوطن»، أنها ارتاحت للتعامل مع الشعب المصرى، خاصة العاملين فى القطاع السياحى، ووصفتهم بالشعب الحنون المضياف، لذلك قررت التقاط صور تذكارية على شواطئ الغردقة أثناء رحلتها بالجمل والحصان، لدعوة سائحى العالم لزيارة مدينة الغردقة، مؤكدة أنها تضم أفضل شواطئ العالم.

أشار مصطفى نصار، مدير فندق سياحى بالغردقة فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جولات السياح على الشواطئ بالجمل والحصان تجذب السياح الأجانب من مختلف الجنسيات إلى شواطئ الغردقة، لافتاً إلى انتعاش سياحة الجمال والخيول تزامناً مع فصل الصيف، والتى لاقت رواجاً كبيراً من كل سياح العالم.

وأوضح سامح جمعة، الخبير السياحى بالبحر الأحمر، أن الغردقة هى مقصد لسياح العالم، حيث اختار موقع «تريب أدفايزر» العالمى مؤخراً مدينة الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم، وجاءت فى المركز الثالث عالمياً، لافتاً إلى أن الغردقة تستقبل آلاف السياح من 15 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وبولندا.

ومن جانبه، أشار هشام الصفتى، الخبير السياحى بالغردقة، إلى انتعاش سياحة ركوب الجمال والسير بها على الشواطئ ذات الرمال الناعمة وبين الجبال وفى الصحارى، والتقاط الصور التذكارية وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تبدأ رحلات الخيول والجمال صباحاً حتى غروب الشمس، ويتم تدريب الخيول والجمال على السير والتقاط الصور التذكارية مع السياح.