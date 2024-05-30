محافظ أسيوط يشهد الحفل السنوي لتكريم أوائل مدرسة القرآن الكريم 

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الحفل السنوي لتكريم أوائل مدرسة القرآن الكريم بجميعة الأمل لتنمية المجتمع، وشهد تكريم ما يقرب من 200 من حفظة القرآن والمعلمات والشيوخ التابعين للمدرسة في المعسكر القرآني الذي جرى تنفيذه خلال شهر رمضان الماضي، ومنح الفائزون جوائز وشهادات تقدير.

منافسة حميدة بين الأطفال والطلاب

وقدّم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الفائزين بمسابقة مدرسة القرآن الكريم في حفظ كتاب الله وأولياء أمورهم مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والطلاب.

وجاء ذلك في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات خاصة وأنهم قادة المستقبل ومستكملي مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا من كل سوء.

وأشاد «سعد» بالجهود المبذولة معهم من قبل أسرهم وأولياء أمورهم ومعلميهم وتشجيعهم على الوصول لهذه المكانة بحفظهم كتاب الله تعالى متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

تقديم أوجه الدعم للمسابقات التي تعمل على اكتشاف المتفوقين

وأشار المحافظ إلى تقديم أوجه الدعم لكافة المسابقات التي تعمل على اكتشاف المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وخاصة المسابقات الدينية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية ونشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطية الصحيحة منوهًا بأن حفظ القرآن الكريم يشجع صاحبه على التفوق الدراسي والتخلق بالأخلاق النبيلة والتى تصب جميعها في بناء وخدمة المجتمع كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم وتحفزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات.

وفي ختام الاحتفالية، استمع المحافظ لفرقة الفجر للإنشاد الديني ثم قام بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم الجوائز وشهادات التقدير إذ تم تكريم عدد 151 من حفظة القرآن الكريم و45 من معلمات مدرسة القرآن و3 من الشيوخ بالمدرسة وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية معهم والصور الجماعية.