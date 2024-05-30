أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. 470 طالبا وطالبة حصدوا الدرجة النهائية

أعلنت محافظة القاهرة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية، وعددهم 470 طالبا وطالبة، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7 %.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية بلغ 190 ألفا و260 طالبا وطالبة، شارك في الامتحانات 185 ألفا و545 طالبا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

كما جاءت نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.8 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين 91 %، ونتيجة المدارس الدولية 97%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية 74% وامتحانات الإعدادية الرياضية 62.3%.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 غدا عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.