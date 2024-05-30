مساعد «الخارجية» الأسبق: الرئيس السيسي أكد أهمية العلاقات العربية الصينية

قال السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي خلال زيارته إلى الصين بمناسبة الدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني أكد في المقام الأول على أهمية العلاقات العربية الصينية، وما يعوله العالم العربي على الصين بصفة أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن، وعضو فاعل، وعضو بدأ يهتم بقضايا الشرق الأوسط بمختلف الأوجه، سواء تعيين مندوب صيني للقضية الفلسطينية، وغيرهم من المبعوثيين الصينيين.

مصر محاطة بقوس من الأزمات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، أن الرئيس أكد على القضايا المحورية والتحديات التي تُحاط بمصر، مشيرًا إلى أن مصر محاطة بقوس من الأزمات شرقًا وغربًا وجنوبًا، وبصفة خاصة قضية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة 8 أشهر، وفشل مجلس الأمن في حلها.

حل القضية الفلسطينية

وتابع: «وطالب الصين بصفتها عضوا في مجلس الأمن أن تضغط على العالم ليتحمل المسئولية القانونية والإنسانية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وإقامة ممرات آمنة لوصول الدعم إلى الشعب الفلسطيني، والتأكيد على رفض التهجير القسري، وحل القضية الفلسطينية».