قيادي بـ«مستقبل وطن»: خطاب الرئيس السيسي بالمنتدى العربي الصيني كان دقيقا ومحددا

قال عماد نجيب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنّ خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، تضمن العديد من الرسائل المحددة والدقيقة.

منتدى التعاون العربي الصيني

وأضاف «نجيب»، في بيان له، أنّ كلمة الرئيس في منتدى التعاون العربي الصيني، ركزت على ضرورة دعوة الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي مرة أخرى؛ للاضطلاع بمسؤولياتها لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وإلقاء الضوء على مسألة الأمن المائي، باعتباره قضية وجودية لن تسمح مصر بالعبث بها.

خطاب الرئيس السيسي

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن خطاب الرئيس جاء في توقيت شديد الحساسية، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق على قطاع غزة، وصل إلى حد ارتكاب جرائم إبادة جماعية واستهداف النازحين في الخيام بمدينة رفح الفلسطينية، وكذلك بمنطقة المواصي التي طالب جيش الاحتلال النازحين باللجوء إليها، وهو ما يعنى أن إسرائيل تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكّد أن الشعب المصري يقف في صف واحد خلف القيادة السياسية؛ للحفاظ على السيادة المصرية والأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية، خاصة وأن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري على مر التاريخ.