إطلاق برنامج اكتشاف المواهب «موهبتي» في الشرقية

عقد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بقاعة مؤتمرات نادى الشباب والرياضة بالشرقية، الاجتماع التنسيقي لبرنامج موهبتي الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء خلال فترة الصيف فى كل المجالات للنشء من 6 إلى 18 سنة.

تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين المديرية والجهات المعنية

وفى كلمته، حث الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة المسئولين عن النشء بالمديرية والفروع على بذل المزيد من الجهد والتسويق الجيد للبرنامج ، وأكد تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين المديرية والجهات المعنية بأنشطة النشء بالمحافظة حتى يتسنى الخروج بقيمة كبيرة ونشء متميز يشارك بقوة فى مجالات المسابقة.

إتاحة فرصة الاشتراك بالصفة الفردية او عضو بنادي رياضي

وأوضح الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، أنه لا يقتصر الاشتراك فى المسابقات على النشء بمراكز الشباب، بل تم إتاحة فرصة الاشتراك بالصفة الفردية أو عضو بناد رياضي، جمعية تنمية مجتمع، كنيسة، مؤسسة ثقافية ، مكتبة عامه للطفل ، وتم التأكيد على إنشاء غرفة عمليات ومتابعة بصفة دورية لعمليات الاشتراك والتسجيل وتذليل كافة الصعاب التى ستواجه المسئولين في الإعلان عن المسابقة.