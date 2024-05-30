وكيل «شباب الشرقية»: متابعات مستمرة على الهيئات الرياضية للتأكد من انتظام العمل

تفقد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم الخميس، نادي العصلوجى الرياضي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف المتابعات على الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدى انتظام سير العمل ومدى الالتزام بتقديم الأنشطة والخدمات للمواطنين.

وكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد نادي العصلوجي الرياضي

شملت الجولة تفقد الملعب القانوني لكرة القدم بعد عملية الصيانة الدورية لأرضية الملعب، وتفقد الملعب البلاط الخاص بالكرة الطائرة، بالإضافة إلى تفقد أعمال صيانة وترميم المبنى الإداري للنادى ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية.

استمرار تكثيف المتابعات على جميع الهيئات الشبابية

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، استمرار تكثيف المتابعات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية داخل المحافظة من قبل اللجنة المركزية بالمديرية، ولجان المتابعة بالإدارات الفرعية للتأكد من سير وانتظام العمل، ومدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بتنفيذ وتنوع الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين على هذه الهيئات.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والسيد الشبراوي مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية، والدكتور عمر حجازي معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة، والكابتن أيمن محمد المدير التنفيذي للنادي.