جائزة التقديرية.. سامي سليمان: تعطي مساحات من الأمل

أعرب الدكتور سامى سليمان، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب 2024، منوهاً بأنها جائزة كبيرة وأصيلة باسم الدولة المصرية، وقد شرف بترشيحه من جامعة الوادى الجديد.

وتحدّث «سامى» عن تجربته فى التدريس داخل وخارج مصر، قائلاً: «تخرجت فى جامعة القاهرة ودرّست بها، وكذلك فى العديد من الجامعات داخل وخارج مصر، منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهامبرج بألمانيا وأوساكا باليابان، وعدد من الجامعات فى الدول العربية، منها جامعة أم القرى بالسعودية».

وأشار إلى أن «قائمة الفائزين بالجائزة التقديرية ثلاثتهم من النقاد (الدكتور حسين حمودة)، وهو أستاذ عظيم وجليل جداً ومن أهم النقاد فى العالم العربى، و(الدكتورة غراء مهنا)، وهى ناقدة مهمة ولها إسهامات فى دراسة الأدب الفرنسى والأدب العربى، وفى جائزة التفوق (الدكتور وليد سيف)، وهو اسم محترم فى النقد السينمائى، وأنا تخصصى النقد العربى الحديث وأعمالى فى الأدب العربى الحديث، وأنا أصلاً كاتب، لكن للأسف النقد أخذنى من استكمال الأعمال الأدبية».

وأكد أننا «لدينا عدد كبير من النقاد فى مختلف الأنواع الأدبية والفنون المختلفة، والأزمة ليست فى النقاد بقدر ما هى فى السياق الذى يعملون به».