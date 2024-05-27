خبير علاقات دولية: مصر رمانة الميزان في الشرق الأوسط

أكد الدكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية، أنه لا يختلف أحد على أن مصر هي رمانة الميزان في الشرق الأوسط أو المنطقة العربية تحديدا، ودائما لديها الحل بشأن كل ما يخص القضية الفلسطينية.

مصر دائما المفوض الأمين على الشعب الفلسطيني

وقال «عبد المجيد»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، إنّ مصر منذ عام 1948 حتى هذا اليوم، هي المفوض الأمين على الشعب الفلسطيني في حقوقه وواجبته، مؤكدا أن مصر هي المدافع الدائم عن الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

أمريكا تبحث عن حل الأزمة الفلسطينية في القاهرة

وأضاف أن جميع التصريحات الرسمية للدبلوماسية المصرية تؤكد أن مصر دائما الأصيلة في حقوق للشعب الفلسطيني، موضحا أن الولايات المتحدة تدرك جيدا ذلك الأمر، لذا تأتي جميع الاتصالات من الرئاسة الأمريكية أو المبعوثين سواء وزير الخارجية الأمريكي أو مستشار الأمن القومي للقاهرة لبحث حل هذه الأزمة، مؤكدا أن الحل يأتي من القاهرة فقط.