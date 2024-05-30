«تحويل الكارثة إلى مشروع».. ناسا تخطط للاستفادة من البركان الأخطر في العالم

من المعروف أنه لا يوجد سوى 20 بركانا ضخما في العالم، كل منها لديه قدرة على إنتاج ثوران هائل قد يكون له عواقب عالمية غير متوقعة، ومن بينها بركان يلوستون العملاق، أو يلوستون كالديرا، الذي يقع في حديقة يلوستون الوطنية في ولاية وايومنغ الأمريكية الذي تشكل من 3 ثورات بركانية وذلك يكون على مدى 2.1 مليون سنة الماضية وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية» نقلا عن موقع «يوني لاد».

تكون البراكين في يلوستون حديثة نسبيا، وذلك من الناحية الجيولوجية، فهو يعد من البراكين التي يراقبها العلماء عن كثب، رغم كثرة البراكين التي يعيش فيها العالم، حيث إن من الممكن أن يؤدي ثورانه إلى كارثة كاملة.

ناسا تخطط لاحتواء البركان الأخطر في العالم

لم يكن العلماء فقط الذين يضعون أعينهم على براكين يلوستون، ولكن أيضا وكالة ناسا الفضائية شاركت في الأمر، حيث أطلقت لأول مرة مشروعا للتعامل مع أي ثوران مستقبلي والتمكن في التحكم به.

الهدف من مشروع ناسا

لم تهدف فكرة المشروع الذي قامت به وكالة ناسا إنقاذ البشرية من الكارثة، بل تهدف أيضا إلى تحويل يلوستون إلى مصدر للطاقة الكهربائية، في عام 2017، أوضح بريان ويلكوكس من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: أنه توصل إلى نتيجة خلال تلك الدراسة مفادها بأن تهديد البركان الهائل أكبر بكثير من تهديد الكويكب أو المذنب، مشيرا إلى أنه كان الحل الأكثر منطقية لمشكلة يلوستون هو القيام بتبريده من خلال استخراج حرارته وفي هذه الحالة لم ينفجر البركان أبدا.